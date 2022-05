Kourtney Kadashian, gli slip nei piatti degli invitati al matrimonio: la ‘strana’ scelta che non tutti hanno notato

La terza cerimonia di nozze di Kourtney Kardashian e Travis Barker è stata piena di stranezze, una in particolare ha colpito gli utenti che l'hanno notata...

Kourtney Kardashian e Travis Barker hanno scelto Portofino come meta per la loro terza cerimonia di nozze: inevitabilmente la coppia ha scatenato l’interesse degli utenti sui social che si sono divertiti a commentare ogni singolo aspetto dell’evento, data soprattutto la stravaganza degli sposi.

LEGGI ANCHE : — Kourtney Kardashian, fan indignati per la focaccia inzuppata nel cappuccino: in pochi sanno di questa tradizione ligure?

Gli utenti più attenti hanno notato persino le piccole porzioni durante il banchetto avvenuto dopo la cerimonia tanto chiacchierata, tutto grazie ai contenuti condivisi da Kylie Jenner su Instagram, in cui si intravedono minuscole porzioni di pasta adagiate su piatti ben più grandi e vistosi del cibo stesso.

Tra le tante stranezze che hanno caratterizzato il matrimonio e il soggiorno in Italia della famiglia Kardashian, ce n’è uno che non tutti hanno notato. La lingerie creata apposta per l’evento messa in bella mostra sulla tavola imbandita.

Gli slip nel piatto da portata, l’ennesima stranezza al matrimonio di Kourtney e Travis

Dani Michelle, stilista di Kourtney, ha pubblicato su Instagram una serie di scatti, in cui si intravede un perizoma in pizzo blu e nero adagiato su un piatto di portata.

Lei stessa ha aggiunto qualche dettaglio alla foto, ringraziando il brand che aveva creato l’intimo apposta per l’evento: “Grazie per aver realizzato la lingerie più sexy e cool per questa settimana speciale. Dalle basi uniche, ai ricami e ai reggicalze così carini […] Ne ho preso un paio per il nostro cambio, il resto è per la nostra sposa”.

Foto: Kikapress