Kourtney Kardashian e Travis Barker a Portofino

Kourtney Kardashian e Travis Barker hanno scelto Portofino come meta per la loro terza cerimonia di nozze, scatenando l’interesse e i commenti dei fan che si sono riversati sui social a commentare l’evento. Un particolare non è sfuggito agli utenti, che hanno scatenato una pioggia di critiche. Nelle stories su Instagram infatti, Kourtney ha mostrato la sua colazione, mentre pucciava della focaccia ligure nel cappuccino.

Foto: Kikapress