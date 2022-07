Jessica Selassie a Roma, il dettaglio dei capelli non sfugge 

Jessica Selassié arriva a Roma e i suoi fan commentano il look con i capelli raccolti

Dopo la vittoria del GF Vip 6, continuano gli impegni per Jessica Selassié, che si divide tra eventi e social network.

Jessica in questi giorni infatti è arrivata a Roma per l’apertura dello showroom di una nota azienda di fast fashion cinese e i fan sono impazziti per la sua pettinatura raccolta.

Si tratta di un progetto di temporary store che il brand ha deciso di aprire in Europa e in Italia (Milano e Roma), e varcare così i confini dell’e-commerce, cimentandosi anche nella vendita fisica dei suoi capi in negozi temporanei.

Jessica Selassié a Roma: il look fa impazzire i fan

“Questa donna ogni colore, ogni capo che indossa le sta una meraviglia, poi con quei capelli raccolti è qualcosa di spettacolare” ha scritto un utente su Twitter.

“Dolcissima e sexy con questo outfit! i capelli raccolti le donano tantissimo! È splendida!” ha commentato qualcun altro.

“Per me è bella in qualsiasi modo… I capelli raccolti mettono in risalto il suo collo e le sue spalle, eleganti e aggraziati, è meravigliosa” ha scritto un altro utente.

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy