GF Vip, tre vip non entreranno più nella casa: ecco chi sono. Signorini cosa farà ora? 

Sui social sono comparsi chiarimenti su alcuni Vip che, alla fine, non parteciperanno al GF Vip 7

È quasi tutto pronto per la nuova edizione del GF VIP: giorno dopo giorno in rete spuntano i nomi dei prossimi vip candidati a entrare nella casa più spiata d’Italia ma per alcuni di essi l’avventura è già finita prima di cominciare.

LEGGI ANCHE : — GF VIP, Lulù Selassiè pubblica una foto piccante: il commento di Barù e la risposta della sorella di Jessica

Tra i nomi che sono circolati in queste settimane, era spuntato anche quello di Elisa Esposito, la giovane ragazza diventata popolare sui social come “l’insegnante di corsivo“. L’esperto di gossip Amedeo Venza, ha comunicato nelle sue stories che la ragazza sarebbe stata esclusa dal reality.

“Niente GF vip per Elisa Esposito. L’insegnante di corsivo si sarebbe giocata la possibilità di entrare a far parte del programma proprio per via del suo spoiler annunciando che era stata contattata per un colloquio…” ha spiegato Amedeo Venza.

Anche Diego Maradona Junior, il cui nome era stato affiancato proprio a quello del GF Vip, non parteciperà. “Ecco cosa ha detto: ‘Alleno il Napoli United e sto bene così'” ha riportato Venza su Instagram.

Secondo le indiscrezioni riportate da Venza, infine, anche il calciatore Maxi Lopez, ex marito di Wanda Nara, avrebbe rifiutato di partecipare al GF Vip.

Signorini avrà qualche altra carta da giocare per comporre la rosa dei prossimi partecipanti al reality?

Foto: Kikapress