L'assenza di Giualia Salemi durante la prima puntata de L'Isola dei Famosi non è passata inosservata, ma il motivo non è Tommaso Zorzi

Tra i tanti argomenti venuti fuori nella prima puntata de l’Isola dei famosi 2021, l’assenza in studio di Giulia Salemi è uno di quelli che ha destato più scalpore. Per quale motivo l’ex gieffina non era presente? In molti hanno pensato che ci fosse un collegamento con quanto successo con Tommaso Zorzi, ex compagno di avventura nella casa più spiata di Italia e opinionista di questa nuova edizione dell’Isola.

Leggi anche:– Stasera in tv, Isola dei Famosi su Canale 5: le anticipazioni della seconda puntata

Ma non sarebbero i dissapori avuti con Zorzi ad aver causato l’assenza della bella persiana che avrebbe dovuto sostenere dallo studio sua madre Fariba Tehrani. A mettere un punto alla questione è la stessa Giulia. Non sarebbe voluta andare in studio per lasciare libera sua madre con la quale ha un fortissimo legame, di vivere questa esperienza senza un ulteriore carico mediatico dovuto alla figlia.

Probabilmente se fosse stata presente nella prima puntata, qualche scintilla con Zorzi ci sarebbe stata. Dopo che lui ha smesso di seguirla sui social e ha cominciato a interagire (sempre a mezzo social) con l’ex di lei, con tutta probabilità non si sarebbe risparmiato una frecciatina, spostando così l’attenzione dai veri protagonisti della serata: i naufraghi.

Vedremo se nelle prossime puntate Giulia cambierà idea, decidendo di sostenere sua mamma direttamente dagli studi Mediaset invece che dal divano di casa.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy