Mauro Corona ha avuto un incidente sulle sue amate montagne, Bianca Berlinguer lo abbraccia su Instagram: cosa gli ha scritto

Mauro Corona è rimasto coinvolto in un incidente sulla neve durante un’escursione sulle montagne di Erto, in Friuli: lo scrittore, alpinista e scultore italiano ha riportato la frattura alla testa dell’omero e si è rotto una spalla.

Mauro Corona, incidente in montagna: le sue condizioni

Sui suoi profili social, l’opinionista di Cartabianca ha commentato l’accaduto sottolineando che poteva andare peggio:

“Mi son danneggiato una spalla. Ma potevano essere entrambe, o anche la testa. Morale? Sono fortunato”.

Immediati gli auguri di pronta guarigione da parte di Bianca Berlinguer su Instagram:

“Un grande abbraccio a Mauro Corona che neanche stasera potrà essere con noi e che, sulla neve delle sue amate montagne, è caduto e si è rotto una spalla e fratturato la testa dell’omero”

Il messaggio di Bianca Berlinguer per Mauro Corona dopo l’incidente

Ricordiamo che al momento Corona non risulta più come ospite fisso di Cartabianca su Rai3 a causa della decisione presa unilateralmente dal direttore di rete Franco Di Mare nonostante il parere contrario della storica giornalista e conduttrice del talk del martedì.

Mauro Corona si è rivolto alla Berlinguer chiamandola “gallina” ma si è scusato centinaia di volte con lei (scuse accettate): nonostante ciò e gli ascolti in calo della trasmissione, Di Mare continua a non permettere il suo rientro come ospite dell’approfondimento socio-politico.

