Ilary, prima cena da single in Tanzania: cosa è accaduto al ristorante con i figli 

Ilary Blasi è volata in Tanzania con i figli, qui è stata immortalata felice e spensierata durante una cena

Mentre il web ancora si interroga sulla rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti, la conduttrice Mediaset è volata in Tanzania con i suoi figli per una vacanza speciale.

Ilary sta documentando sul suo profilo Instagram pochi istanti dei momenti passati insieme ai suoi figli a Zanzibar, ci hanno pensato però i paparazzi ad aggiungere alcuni tasselli alla sua estate.

ThePipol ha pubblicato sui social un breve video in cui la si vede giocare con Isabel e accompagnare la figlia al tavolo per la cena.

Ilary Blasi a cena in Tanzania con i suoi figli

“Serata tranquilla per la conduttrice, qualche chiacchiera con gli amici e con i figli Christian e Chanel” ha scritto il portale di gossip.

Secondo 361 Magazine, inoltre, Totti potrebbe aver deciso di raggiungere la sua famiglia in Tanzania, la deduzione è giunta dopo un video pubblicato su Tik Tok, in cui si vede l’ex calciatore prendere un aereo: tuttavia non ci sono conferme a riguardo.

Foto: Kikapress