Ilary Blasi reagisce così alla battuta di Totti da Pio e Amedeo: ‘primi regali’

Totti è stato ospite di ‘Felicissima sera’ di Pio e Amedeo e Ilary Blasi ha reagito così alla battuta su Rodrigo Alves, poi la chicca sul compleanno

Ilary Blasi è stata, non volendo, protagonista di una battuta di Francesco Totti e Pio e Amedeo durante l’ospitata del capitano a ‘Felicissima sera’. Il duo di irriverenti comici ha ironizzato sulla somiglianza tra la moglie del Pupone e Rodrigo Alves, conosciuto prima come il Ken umano e ora come la Barbie umana dopo la transizione avvenuta di recente.

Ilary Blasi, compleanno imminente: progetti per i 40 anni?

Totti, divertito dal commento di Pio e Amedeo, è stato al gioco: “Dai un po’ ci assomiglia da lontano, quasi quasi faccio cambio, il problema è che di notte lo vedo da vicino!”, ma come ha reagito Ilary Blasi?

LEGGI ANCHE:– Ilary Blasi, reagisce così alla battuta di Francesco Totti da Pio e Amedeo

Beh, la conduttrice de L’Isola dei Famosi ha palesato intelligenza e superiorità evitando di cadere nella trappola dei comici: nessun commento è giunto da parte di Ilary, che al momento ha ben altro a cui pensare!

Il 28 aprile infatti compirà cifra tonda, 40 anni, e su Instagram ha voluto mostrare in anteprima qualcosina dei primi regali ricevuti.

La moglie di Totti mostra i regali ricevuti per i 40 anni… Ne vedremo delle belle

Sul social fotografico ha fatto vedere ai suoi fan i doni che le sono arrivati da Livià Foderà, designer di calzature di lusso che ha omaggiato Ilary con due paia di scarpe molto eleganti, sui toni del rosso e del nero.

Nelle stories, poi, la Blasi ha svelato un’altra chicca relativa ai regali ricevuti per il suo imminente compleanno da parte delle sorelle Melory e Silvia…

Insomma, se queste sono solo le premesse, si preannuncia una ricorrenza memorabile quella che tra poco si appresta a vivere la presentatrice Mediaset che sta affrontando questa importante soglia con la consapevolezza di aver raggiunto grandi traguardi in campo lavorativo e soprattutto familiare.

Foto: Mediaset/Kikapress