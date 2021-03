‘Che brutto carattere Ilary’, Francesca Lodo e la frecciatina per la Blasi: cosa ha fatto arrabbiare la concorrente

Tra Francesca Lodo e Ilary Blasi non scorre buon sangue? All'Isola dei Famosi c'è uno scambio di frecciatine tra la conduttrice e la concorrente

All’Isola dei Famosi va in scena un momento un po’ particolare tra Francesca Lodo ed Ilary Blasi. La conduttrice ha fatto una battutina sulla concorrente, che non le ha risparmiato una brutta frecciatina. Ma cosa avrà mai fatto scattare questa molla? Qual è la verità sul loro rapporto?

LEGGI ANCHE — Isola dei Famosi, Ilary Blasi e Tommaso Zorzi ironici sui concorrenti: il pubblico si divide

Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi fa una battutina su Francesca Lodo, che non nasconde il fastidio e rilancia con una stoccata… Foto: Kikapress

Ilary Blasi e Francesca Lodo: l’ironia e la frecciatina

Andiamo con ordine. Nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, è giunto il momento in cui Francesca avrebbe dovuto parlare con qualcuno dalla Palapa… Tuttavia, le cose non sono andate come previsto, tanto che Ilary ha cominciato a fare dell’ironia nei suoi confronti.

“Non c’è nessuno per te – ha subito sottolineato la conduttrice – Semmai alla prossima puntata magari chiamo qualcuno”.

È stato a quel punto che Francesca Lodo ha lanciato una stoccata alla Blasi, rimarcandola con un certo vigore: “Che cattiveria, che brutto carattere Ilary!”.

Francesca Lodo: “che cattiveria, che brutto carattere Ilary comunque”#isola pic.twitter.com/ZHpDARX74q — isola out of context (@oocisola) March 29, 2021

Che rapporto c’è tra la Blasi e la Lodo?

Questo scambio di frecciatine non è certo passato inosservato al pubblico a casa, che sui social ha immediatamente ipotizzato che tra le due non scorra proprio buon sangue.

In pochi lo ricordano, ma Ilary Blasi e Francesca Lodo hanno lavorato insieme ad inizio carriera, circa vent’anni fa. Nei primi anni ‘00 erano entrambe nel cast di Passaparola come letterine. Tanto che c’è chi ipotizza che il loro astio risalga ad allora.

Tra chi si chiede: “Ma si stanno sul ca**o la Lodo e la Blasi?!” non manca chi costruisce una storia un po’ più articolata: “chissà come sta a rosicà Francesca Lodo che Ilary è dall’altra parte, mentre lei costretta a fare la concorrente per riemergere”.

Ma quale sarà la verità? Qual è il vero rapporto tra la concorrente e la conduttrice dell’Isola?

"Che brutto carattere Ilary!!"

Ma si stanno sul cazzo la Lodo e la Blasi?!

🤔#isola — Selvì (@SelviAmaBacco) March 29, 2021

chissà come sta a rosicà Francesca Lodo che Ilary è dall'altra parte, mentre lei costretta a fare la concorrente per riemergere. — Zoro90 (@Zoro__90) March 29, 2021

Foto: Kikapress, per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset