Ilary Blasi lo fa mentre circola l’indiscrezione sull’investigatore privato

Ilary Blasi a Sabaudia senza Totti mentre impazza il gossip sull'investigatore privato: ecco cosa ha postato su Instagram

Mentre è a Sabaudia insieme ai figli Chanel, Isabel e Cristian, stanno circolando una serie di voci su Ilary Blasi e sul fatto che si sia avvalsa dei servizi di un investigatore privato prima di lasciare Francesco Totti. Mentre il gossip impazza su questo argomento, lei ha pubblicato una Instagram Stories direttamente dalla spiaggia. Cosa avrà mai messo online?

Ilary Blasi, Totti e il gossip sull’investigatore privato

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il settimanale Chi ha ricostruito la storia che ha portato alla separazione tra Francesco Totti ed Ilary Blasi, mettendo in mezzo un investigatore privato.

La rivista diretta da Alfonso Signorini, infatti, racconta che Ilary si è avvalsa dell’opera di un detective quando Francesco ha conosciuto e poi cominciato a frequentare Noemi Bocchi. L’allarme sarebbe scattato poiché la figlia minore della coppia, Isabel, le avrebbe parlato di due nuovi amichetti che erano appunto i figli di Noemi. Da lì la voglia di approfondire meglio che ha poi portato alla separazione da Totti.

Ilary in spiaggia con un buon libro e il mare in tempesta

Tuttavia, mentre sulle riviste di gossip e su tutto il web non si parla d’altro che dell’indiscrezione dell’investigatore privato, sui social Ilary Blasi si mostra intenta a fare tutt’altro.

Per la prima volta a Sabaudia senza Francesco Totti, la conduttrice ha pubblicato una Instagram Stories con una semplice foto di un lettino da mare con accanto un cubo-tavolino da spiaggia sul quale si vedono un libro di Sally Rooney e quello che probabilmente è uno scaldatabacco. Sullo sfondo, il mare agitato. Quasi in tempesta… Sarà un messaggio in codice?

