Il topo torna a far visita alla famiglia Totti e Francesco lo insegue mentre Ilary Blasi riprende tutto col telefonino: ma che casa!

Il topolino è tornato. Qualche giorno fa, Ilary Blasi aveva mostrato su Instagram il suo gatto alle prese con la caccia a un piccolo ratto che era entrato in casa. Nelle scorse ore, l’abitazione della famiglia Totti è stata nuovamente visitata dall’animaletto e questa volta a mettersi sulle sue tracce è stato lo stesso Francesco. L’ex calciatore, armato di scopa, cercava il topolino, mentre Ilary ha ripreso tutta la scena con lo smartphone per poi condividere l’esilarante video su Instagram. Nella clip, oltre a seguire l’impresa di Francesco, gli utenti non hanno potuto fare a meno di ammirare anche l’abitazione in cui vive con la famiglia.

La casa di Ilary Blasi e Francesco Totti

Inseguendo Francesco che inseguiva il gatto con in bocca in povero topolino, Ilary Blasi ha ovviamente mostrato alcune stanze della sua meravigliosa casa: dall’ampio soggiorno con un enorme quadro a parete alla veranda coperta con angolo relax. Come non notare poi i preziosi dettagli dell’arredamento e dei rivestimenti interni?

Ciò che colpisce dell’abitazione della famiglia Totti sono gli spazi e la luce: il pavimento in marmo chiaro e le enormi porte-finestre in questo aiutano parecchio a illuminare. E poi il patio esterno e il giardino: un piccolo angolo verde nel cuore di Roma.

Che la casa della famiglia Totti fosse davvero spettacolare e super lussuosa era noto: lo stesso Carlo Verdone, una volta, ne parlò con stupore in pubblico.

I commenti dei fan

Se da una parte dunque molti fan si sono divertiti a seguire Francesco nella caccia al topo, in tanti si sono soffermati anche nell’ammirare l’abitazione mostrata bel video da Ilary Blasi. “Immediatamente una sitcom in casa Totti! Ps: Ma vogliamo parlare della casa che hanno? Una reggia” ha osservato ad esempio qualcuno su Twitter.

Certamente rivedremo la coppia presto all’opera: il topo è scappato e potrebbe tornare. La saga non è ancora finita e potrebbe riservare nuove, esilaranti avventure.