Giulia Salemi, mamma Fariba fa arrabbiare i fan della figlia e di Pierpaolo: cosa ha svelato in diretta sulla coppia 

I fan di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli scendono in campo per difendere la privacy della coppia

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono sempre più affiatati e continuano la loro relazione. La loro storia è cominciata all’interno della casa del GF Vip 5 e i fan, che fanno sempre il tifo per loro, non si perdono un solo aggiornamento della loro vita sui social.

Per questo, ai fan non è sfuggita una diretta instagram che la mamma di Giulia Salemi, Fariba, avrebbe fatto su Instagram, parlando inevitabilmente di sua figlia e del fidanzato e svelando alcuni programmi per Pasqua della coppia.

Il nome di mamma Fariba Tehrani è finito in trend su Twitter, proprio perché numerosi fan della coppia hanno parlato della diretta su Instagram, notando l’atteggiamento della mamma di Giulia Salemi. La diretta non è stata salvata e quindi non è più visibile ma stando ai commenti reperibili sui social si evincerebbe una certa presenza piuttosto tangibile di Fariba nella vita dei due piccioncini.

Su Twitter infatti si legge: “Qualcuno potrebbe spiegare a Fariba che il problema non è amare o meno Pier che sappiamo lo faccia, ma dire i fatti loro privati e i loro programmi con 3 pazze in diretta scatenando la bufera social?!” e ancora: “Perché Fariba non si dedica a parlare della sua vita nelle dirette che fa e non della vita degli altri? Sarebbe un buon momento per iniziare a essere meno invadente e smettere di parlare di cose che non gli appartengono” ha scritto un altro utente.

“Con tutto il bene del mondo ma Fariba dovrebbe imparare a parlare della sua vita se vuole fare le dirette non di quella degli altri!” ha scritto un altro utente, infastidito dalla diretta della mamma di Giulia.

Infine, un altro utente ha specificato: “Nessuno pensa che Fariba sia contro Pier o la coppia però non sta a lei dire i fatti di Pier o parlare di quello che fa con Leo se lui stesso non ne parla. Si poteva limitare a dire che a Pasqua Giulia è da lei e basta. Imparasse a parlare di se stessa e della sua vita”.

Mamma Fariba, sicuramente in buona fede, ha scatenato così i commenti dei fan dei Prelemi, che non hanno potuto evitare di difendere in qualche modo la privacy dei ragazzi, finiti inconsapevolmente nei discorsi della donna.

Nel riportare i fatti raccontati sui social network, rimaniamo aperti a qualsiasi replica dei diretti interessati.

Foto: Kikapress