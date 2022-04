Giulia Salemi, la mamma sbotta con la figlia sui social: ‘post infelice… Non vengo più’ 

Giulia Salemi e mamma Fariba e la discussione via Instagram: cosa succede?

Se da una parte le cose tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli vanno a gonfie vele, dall’altra parte Giulia deve fare i conti con la personalità a volte “ingombrante” di mamma Fariba Tehrani.

Fariba è stata protagonista anche della scorsa Isola dei Famosi nei panni di naufraga, e ha sempre spalleggiato e supportato sua figlia Giulia nel corso della sua carriera, fin dagli esordi. Ultimamente però le due potrebbero essere ai ferri corti. È quanto emerge da un contenuto condiviso dalla stessa Fariba attraverso il suo profilo Instagram, ma andiamo con ordine.

Giulia Salemi e mamma Fariba, la discussione via Instagram

Dietro le quindi infatti si vocifera di una diretta sui social di Fariba non tanto gradita dalla figlia. La mamma sarebbe stata colpevole di aver “spifferato” alcuni dettagli della vita di Giulia e Pierpaolo, e la cosa non è piaciuta ad alcuni fan.

Oggi Giulia, alla domanda di un fan “Come bisogna comportarsi con un parente troppo invadente”, ha risposto con una foto della mamma, scrivendo ironicamente “Lo chiedi alla persona sbagliata, scherzo mamma tvb”

Fariba però non sembra averla presa bene, e sul suo profilo Instagram ha scritto: “Mi preghi insistendo di venire a casa tua, poi mi fai questo post infelice, mi ero organizzata di venire domani, ma non vengo più! Tu a volte hai messo sulle tue stories pure le nostre conversazione privata, e tutti a ridere prendendola con simpatia, quando io in una mia live do una risposta innocente, difendendo il mio tesoro Pierpaolo, alcuni ignoranti mi attaccano come se avessi svelato il segreto della CIA”.

Le due faranno pace o arriveranno altri contenuti “esclusivi” su Instagram?

Foto: Kikapress