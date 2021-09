GF Vip, Mario Balotelli arrabbiato per le parole di Raffaella Fico durante la diretta

Per il secondo anno consecutivo, Mario Balotelli si trova in mezzo alle chiacchiere che riguardano il GF Vip.

L’anno scorso per via della partecipazione di suo fratello Enock, quest’anno per la presenza in Casa di Raffaella Fico, ex fidanzata e mamma di sua figlia Pia.

Nel video di presentazione trasmesso prima del suo ingresso, Raffaella ha parlato del suo passato: “[…] Da questo amore è nata nostra figlia Pia […] il papà si era tirato indietro e io ho lottato tantissimo per fare in modo che mia figlia avesse un padre […] Ora è un padre abbastanza premuroso, anche se potrebbe fare molto di più!” ha dichiarato Raffaella Fico.

Poco dopo la messa in onda delle dichiarazioni, sul profilo Instagram di Enock è comparso un messaggio che sembrerebbe indirizzato proprio alle parole della Fico: “Pure ora che sono in Turchia lontano da tutto e tutti dovete continuare a punzecchiare con cattiverie e bugie!” ha scritto Enock.