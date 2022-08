Fedez svela cosa non può fare più dopo l’operazione: come sta ora e cosa deve controllare tutti i giorni

In una serie di Instagram Stories, Fedez rivela come sta dopo l'operazione e quali sono attualmente le sue condizioni di salute

Qualche mese fa, Fedez ha subito un pesante intervento per la rimozione di un cancro al pancreas. In una serie di domande dei fan su Instagram, il rapper ha deciso di svelare qualcosa in più sulle sue condizioni di salute. Ma come sta davvero Fedez dopo l’operazione? Cosa deve controllare? E quali sono le sue reali condizioni.

Fedez: come sta dopo l’operazione e cosa deve controllare ogni giorno

Andiamo con ordine. Rispondendo a diverse domande dei fan su Instagram, Fedez ha svelato come sta dopo l’operazione, a partire da un dettaglio che deve controllare ogni giorno.

“Fortunatamente non sono diventato diabetico – ha rivelato rispondendo a una domanda di uno dei suoi follower – devo però sempre controllare la glicemia e non posso più fare il pazzerello con cibi e alcol… non che prima lo facessi“.

Poi ha svelato cosa accade quando la sua alimentazione devia da quella più sana: “Se mangio cose pazzerelle, mancandomi diversi organi e un pezzo di intestino, ogni volta che vado in bagno è una festa… uuuuuh!”

Fedez spiega meglio le sue condizioni di salute: ecco come sta adesso

Infine, Fedez ha rivelato come sta dopo l’operazione, ringraziando i suoi tantissimi fan per il supporto che gli stanno dando giorno per giorno: “Grazie mille per le tante persone che mi stanno chiedendo questo… Sto bene. A settembre ho delle visite di controllo ma sto molto bene e spero di stare bene a lungo“.

Tantissimo affetto per lui e soprattutto – cosa più importante – le sue condizioni sono stabili e decisamente sotto controllo. Il rapper è riuscito a superare problemi di salute importanti e la sua serenità, in questo momento, dimostra come la tenacia e la prevenzione riescano ad essere fondamentali per poter affrontare le sfide che la vita ci mette di fronte.

