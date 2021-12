‘Doppia libidine’, Mara Venier e Barbara D’Urso insieme in un ristorante a Milano: chi altro c’era alla cena

Milano è stata teatro di una reunion storica: si è infatti svolta a Milano una cena che ha visto riuniti allo stesso tavolo personaggi iconici della televisione italiana.

Mara Venier ha condiviso dei video attraverso il suo profilo Instagram dove è apparsa prima in treno per raggiungere Milano, e poi in compagnia di Barbara D’Urso ma non solo.

Alla tavolata del ristorante sono apparsi Jerry Calà, Umberto Smaila, Massimo Boldi, Diego Abatantuono, Cochi Ponzoni, Fausto Leali, Alba Parietti e tanti altri personaggi dei mitici anni ’70.

Tra canti e balli, non è mancato il mitico “libidine, doppia libidine” di Jerry Calà, risate e momenti goliardici con una comitiva praticamente d’eccezione.

Mara e Barbara inoltre non hanno perso l’occasione di scattarsi una foto insieme e di sottolineare ancora una volta la loro grande amicizia, che le lega ormai da tantissimi anni.