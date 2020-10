Striscia la Notizia mostra un fuorionda di Barbara D'Urso che non rispetta le regole anti-Covid: ecco cosa ha fatto con Gina Lollobrigida a Live Non è la D'Urso

Nei programmi televisivi si rispettano le regole anti-Covid? Alcune trasmissioni vanno in onda senza il tradizionale pubblico, le postazioni di ospiti e concorrenti sono distanziate e i conduttori non accolgono più con baci e abbracci i propri invitati. Anche Barbara D’Urso ha dovuto adeguarsi alle misure anti-contagio, e sembra rispettarle quando è in onda, sebbene Striscia la Notizia abbia mostrato come il suo comportamento cambi quando non è inquadrata.

Barbara D’Urso non rispetta le regole anti-Covid, il video di Striscia la Notizia

Giorni fa, il TG satirico di Canale 5 ha mostrato un fuorionda di una puntata di Live Non è la D’Urso. Nella clip di Striscia la Notizia si vede Barbara D’Urso annunciare e accogliere in studio Gina Lollobrigida accompagnata da Andrea Piazzolla. La conduttrice li fa accomodare sul divanetto e si rammarica di non poterli salutare per bene. “Non posso abbracciarti come faccio di solito, per il distanziamento, ma è come se ti abbracciassi” dice infatti prima di iniziare con l’intervista.

A un certo punto, però, Carmelita lancia un servizio e le cose, improvvisamente, cambiano. Barbara si avvicina alla famosa attrice per farsi un selfie, poi le fa una carezza sul viso. Non solo: prima di andare via, il giovane accompagnatore della Lollobrigida le si avvicina e i due si salutano con baci e abbracci.

Immagini che lasciano perplessi, considerando anche le campagne di sensibilizzazione, spesso criticate, portate avanti proprio dalla D’Urso in tv e sui social sul rispetto delle misure anti-Covid.

La tv rispetta le regole?

Tutti i programmi televisivi hanno adottato misure per prevenire il contagio in studio e permettere a tutti di lavorare in sicurezza. A Ballando con le Stelle, ad esempio, i protagonisti dello show sono sottoposti a tampone periodico. Nel programma di Milly Carlucci è inevitabile il contatto fisico e nessuno porta la mascherina.

E che dire del suo diretto concorrente su Canale 5? Tu Sì Que Vales sembra non risentire affatto della pandemia in corso e tutto sembra svolgersi normalmente, come se il Covid non esistesse. In realtà, il programma è stato registrato in estate e la Fascino di Maria De Filippi ha messo in campo misure severissime per la realizzazione dello show, come confermato anche da alcuni spettatori in studio durante le registrazioni.

Poi c’è Uomini e Donne: lo studio è molto più grande proprio per garantire il rispetto del distanziamento, le sedute dei vari protagonisti sono divise da plexiglass e hanno fatto capolino delle singolari mascherine protettive.

Ma chissà se dietro le quinte tutti rispettano le regole o si lasciano andare come ha fatto Barbara D’Urso nel fuorionda mostrato da Striscia la Notizia…