Domenica in, Mara Venier e la frecciata a Pierpaolo Pretelli che risponde così dopo la puntata 

Mara Venier non dimentica? La frecciatina a Pierpaolo Pretelli

Nell’ultima puntata di Domenica In, gli spettatori hanno assistito a quella che sembrerebbe proprio una frecciata di Mara Venier nei confronti di Pierpaolo Pretelli.

L’ex velino ed ex gieffino, si era fatto scappare un commento sulla sua partecipazione alla trasmissione, ironizzando su quanto la sua presenza a Domenica In potesse “svecchiare” la situazione, una frase che non tutti avevano preso benissimo, costringendo il diretto interessato a scusarsi per il fraintendimento.

Nella più recente puntata di Domenica In, Durante l’intervista a Stefano De Martino, Mara ha esordito dicendo: “Abbiamo tolto le poltrone, perché ha più giovane, perché qui bisogna svecchiare ha detto qualcuno”.

La risposta di Pierpaolo: era indirizzata a Mara?

In tanti hanno notato che nella didascalia dell’ultima foto pubblicata da Pierpaolo Pretelli su Instagram, il giovane usa proprio un’espressione tipica della Venier: “Eh già… e siamo ancora qua!”. Che fosse proprio una risposta indiretta alla zia Mara?

In tanti sui social non vedono l’ora di capire come andrà a finire questa “faida” a distanza. È tutto chiarito tra i due oppure qualcuno si è legato al dito quella frase tanto da mandare continue frecciatine?

Foto: Kikapress