Giulia Salemi è incinta? La foto di Pierpaolo Petrelli stupisce i fan della coppia

Giulia Salemi è incinta? Una foto postata da Pierpaolo Pretelli sui social network sembra annunciare la bella notizia.

Una lieta notizia sembra giungere dai meandri del web: Giulia Salemi potrebbe essere incinta. Gli indizi arrivano da una Instagram Stories postata sui social da Pierpaolo Pretelli che ha stupito non poco i fan della coppia, che hanno cominciato a sognare.

Giulia Salemi potrebbe aspettare un bambino: sul web compare un indizio che sembra preannunciare che la conduttrice tv sia incinta. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Giulia Salemi è incinta? La storia di Pierpaolo Pretelli fa sognare i fan

Andiamo con ordine. Pierpaolo Pretelli ha pubblicato una Instagram Stories molto dolce. Si vede lui che bacia la pancia di Giulia con tanto di commento “My happy place in the world“, ovvero “il mio posto felice nel mondo”.

Un’immagine che ha fatto subito pensare ai fan che Giulia Salemi possa essere incinta. D’altronde, la conduttrice tv e l’ex Velino sono ormai una consolidata coppia, con una storia d’amore nata sotto gli obiettivi delle telecamere del GF Vip e mai scalfita nemmeno dopo la fine del reality show. Da tempo si parla anche di un matrimonio tra i due che, per un motivo o per un altro, non è stato ancora programmato.

I commenti dei fan dei Prelemi e quel dialogo tra Giulia e Maria Teresa Ruta

I commenti a riguardo sono giunti numerosi e assolutamente entusiasti, tant’è che anche l’esperta di gossip Deianira Marzano ha scritto un suo “magari!”

Qualcuno, invece, è andato a cercarsi una conversazione avvenuta circa un anno fa al GF Vip. Nell’occasione, Maria Teresa Ruta chiese a Giulia se volesse figli. “Non vedo l’ora, ti giuro“, rispose lei. “Sarai bellissima in gravidanza“, fu la risposta della conduttrice tv. Ma ora che la possibilità che Giulia Salemi sia davvero incinta sembra essere concreta possiamo dirlo: sarà bellissima!

