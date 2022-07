Delia Duran entra nella top trend di Twitter: si mostra così e fa impazzire tutti 

Delia Duran in passerella a Bologna diventa di tendenza su Twitter e i fan impazziscono per lei

Dopo il clamore suscitato con la sua presenza al GF Vip 6 e con tutto quello che è stato detto attorno alla “chimica artistica” di Alex Belli con Soleil Sorge, Delia Duran torna a far parlare di sé, mostrandosi in tutta la sua bellezza prorompente.

Delia Duran insieme a Jerry Tomolini durante la sfilata di Pin-Up Stars a Bologna – Foto: pressofficecbc@cbcommunications.it

Delia infatti ha partecipato alla sfilata della nuova linea di Pin-Up Stars per la presentazione al pubblico collezione della primavera/estate 2023. La moglie di Alex Belli è testimonial del brand e ha sfilato tra le modelle che hanno presentato i capi in passerella, allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna.

All’evento hanno presenziato numerosi personaggi di spicco, tra cui proprio la modella venezuelana. Il suo nome è finito per ore in trend su Twitter: decine di utenti hanno infatti condiviso video e immagini di Delia impegnata nella sfilata, catturando l’attenzione dell’evento su di sé.

Delia Duran sfila a Bologna e il web impazzisce per lei

“La sfilata di Delia Duran in vetta alla topic trend di Twitter all’epilogo della giornata in cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sciolto le camere” ha twittato un utente.

Qui c’è tutto: bellezza, stile, carisma, presenza scenica, sensualità. Se vi viene in mente altro aggiungetelo sotto il post”, “La sfilata di Pin-up Stars ha superato le aspettative, ma la bellezza e la personalità di Delia Duan su quel palco era la ciliegina sulla torta” ha scritto un altro utente.

“All’una di notte ancora in tendenza? Che dire? Alla ormai famosa domanda “Non sarà forse troppo?” rispondo che non è mai troppo, è meritatissimo questo successo! Solo applausi per Delia Duran, ti si ama tanto, siamo sempre con te” ha scritto un altro fan.

Foto: pressofficecbc@cbcommunications.it