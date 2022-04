Csaba dalla Zorza e il suo originale appartamento e la collezione da 900 pezzi: cosa conserva in casa

La casa di Csaba dalla Zorza rispecchia la sua anima elegante, ma il vero tesoro è una collezione davvero speciale

È conosciuta per le buone maniere e l’eleganza: è Csaba dalla Zorza, conduttrice e personaggio televisivo, nonché scrittrice italiana.

La casa del volto di Real Time, rispecchia la sua anima gentile e posata: Csaba vive a Milano con la sua famiglia, composta da suo marito Lorenzo Rosso, i due figli Edoardo e Ludovica, e la gatta Minou.

Oltre alle stanze personalizzate per i figli, il cuore della casa è rappresentato senza dubbio dalla cucina, bianca e luminosa, con una spaziosa dispensa dove conserva essenze e materie prime per lavorare i suoi piatti.

Il “tesoro” di Csaba, una collezione da 900 pezzi

La casa, dallo stile elegante, è arredata in chiave moderna con alcune stampe barocche, e c’è anche una terrazza con un piccolo orto.

Il vero “tesoro” di Csaba però si nasconde nel grande salone dove è conservata una collezione di ben 900 libri di cucina, che consulta di tanto in tanto per prendere ispirazione per le sue prelibatezze.

Foto: Kikapress