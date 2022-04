Csaba dalla Zorza, ‘mangiamo solo cibo fatto in casa’: polemiche dopo le stories del volto di Real Time

Il volto di Real Time è finito al centro di una recente polemica per via di una sua affermazione

Il volto di Real Time, Csaba dalla Zorza, è finita al centro di una recente polemica per via di una sua affermazione riguardante la sua organizzazione della giornata.

La conduttrice è nota per essere la al timone di “Cortesie per gli ospiti” e per essere stata negli anni una food blogger di successo. Csaba, sposata con il chirurgo milanese Lorenzo Russo dal 2004 e mamma di due figli, Edoardo e Ludovica, ha deciso di rispondere ad alcune domande poste dai suoi follower attraverso i suoi canali social ufficiali e proprio una delle sue risposte non è andata a genio al pubblico della rete.

La risposta di Csaba dalla Zorza che non è piaciuta agli utenti

Alla domanda “Riesci a cucinare a casa anche ora che hai mille impegni”, Csaba ha risposto “Certo, io cucino tutti i giorni. Parto alle 6.30 con il pranzo dei miei figli che portano a scuola e termino con la cena. Noi mangiamo solo cose fatte in casa: dal pane alla pasta fresca. Basta organizzarsi”.

La risposta non è piaciuta ad alcuni, tanto da mandare in trend su Twitter il suo nome, ma oltre a chi ha criticato la sua risposta, c’è anche chi ha deciso di difenderla.

Alcuni utenti su Twitter hanno scritto: “Quel “Basta organizzarsi” potevi evitarlo, stona molto con la classe che predichi di solito”, “Perché se ci pensiamo il problema non è Csaba, alla fine è un po’ come con Dio, non è tanto lei, è il su fan club”, “Comunque sta parlando di se stessa Csaba, non della vostra vita, rilassatevi”.

E ancora, su Twitter si legge: “Ma, scusate, se Csaba Dalla Zorza si sveglia all’ora dei circensi e le va di cucinare tutto il giorno e magari tessere a mano pure i tovaglioli, a voi cosa cambia? E non venite a dirmi che lei critica chi non fa come lei perché sapete anche voi che è un travisamento puro, su.”

