Clarissa parla dei “jerù” prima della puntata de La Pupa e il Secchione: cosa rivela 

Clarissa su Instagram svela qualcosa sui Jerù

Nonostante il GF Vip sia finito, le sorelle Selassié continuano a far parlare di loro. Jessica ha vinto il reality, Lulù ha iniziato una relazione con Manuel Bortuzzo ed è stata invitata a La pupa e il secchione show. Nel frattempo Clarissa tiene i fan aggiornati attraverso le dirette su Instagram.

Proprio durante la diretta sui social che ha anticipato l’arrivo di Lulù ospite a La pupa e il secchione show su Italia 1, Jessica ha svelato qualche dettaglio di più sui Jerù, ovvero su Jessica e il rapporto con Barù. In tanti sono curiosi di capire se tra i due la storia d’amore potrà mai nascere a riflettori spenti.

Clarissa parla dei Jerù

“Barù mi piace, ve l’ho sempre detto, l’ho conosciuto quella sera in studio e non l’ho più rivisto. Non posso dirvi se si sentono o non si sentono, quelle sono cose di Jessica, che è una donna adulta” ha dichiarato Clarissa su Instagram.

“Nella diretta di Clarissa ha detto che saliranno a Milano in questo mese, poi magari già si sono visti e sono stati insieme” rivela un utente su Twitter.

Intervistate in diretta da Casa Chi, Jessica aveva ribadito il concetto su quanto Barù fosse riservato rispetto alla vita privata e ai sentimenti, e anche in quell’occasione Jessica ribadì di non apprezzare il fatto che Barù definisse il rapporto con la sorella una semplice “amicizia”.

