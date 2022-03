Barbara D’Urso, quel gioiello indossato a La Pupa e il Secchione viene notato da tutti 

Gli accessori indossati dalla D'Urso durante l'ultima puntata andata in onda sono stati notati dal pubblico,

La pupa e il secchione show ha preso il via su Italia 1 in una nuova veste, condotta da Barbara D’Urso, che ha trasformato il programma in una sorta di reality show.

Proprio gli accessori indossati dalla D’Urso durante l’ultima puntata andata in onda sono stati notati dal pubblico, attentissimo, che commenta il programma sui social network, specialmente su Twitter.

Barbara D’Urso, i gioielli indossati durante il programma

I look della conduttrice sono curati nei minimi particolari e a fare colpo sono i gioielli che raffigurano proprio le sue iniziali: BD. Un grosso marchio, brillante e importante, che spunta in ogni suo outfit.

“Il programma è appena iniziato e già intravedo del trash: tipo Barbara D’Urso con i bottoni, gli orecchini, la collana e il bracciale brandizzati BD. In poche parole Chanel versione cringe” ha ironizzato un utente su Twitter.

“Ma li disegni tu questi abiti, visto che portano il logo BD” ha chiesto qualcun altro, “Curioso di sapere con quale outfit firmato BD Napoli ci stupirà e farà rumore oggi Barbara” ha scritto un altro utente.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset