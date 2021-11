Chiara Ferragni, problemi tra le suocere? Cosa sembrerebbe essere successo tra la mamma di Ferragni e Fedez

Secondo le indiscrezioni tra le mamme di Chiara Ferragni e Fedez non correrebbe buon sangue.

Secondo Dagospia, tra le mamme di Chiara Ferragni e Fedez non correrebbe buon sangue.

I due, che fanno coppia dal 2016 e si sono sposati nel 2018, hanno allargato la famiglia con l’arrivo di Leone e Vittoria.

Nonostante e l’impero costruito dai figli, Marina di Guardo (mamma di Chiara) e Annamaria Berrinzaghi (mamma di Fedez) secondo le indiscrezioni non andrebbero d’accordo.

In una famiglia in cui i social sono molto importanti, le due signore non si seguono su Instagram e la cosa ha fatto insospettire Dagospia.

A breve uscirà su Amazon Prime Video “The Ferragnez, la serie” e i fan sperano di scoprire qualcosa di più anche sulle famiglie di origine dei due influencer.

Foto: Kikapress