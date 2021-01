Ferragni, la mamma Marina di Guardo: “A volte mi danneggia essere madre di Chiara”

Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni, si è svelata a tutto tondo, raccontando le difficoltà incontrate nella sua carriera da scrittrice

Non tutti sanno che Marina Di Guardo, la mamma di Chiara, Valentina e Francesca Ferragni, è una scrittrice di successo, autrice di romanzi di genere thriller. Tuttavia, lei stessa ha ammesso che il fatto di essere la madre dell’influencer più celebre d’Italia non è sempre rose e fiori come potrebbe sembrare.

La mamma di Chiara Ferragni pubblica il suo quinto romanzo

Marina Di Guardo – attivissima anche sui social network – ha appena pubblicato Nella buona e nella cattiva sorte, un libro edito da Mondadori nel quale esplora diversi temi caldi, come quelli della violenza domestica. 59 anni e una carriera da vicedirettrice dello showroom di Blumarine alle spalle, è attiva come scrittrice sin dal 2012 (quando ha pubblicato L’inganno della seduzione con la casa editrice Nulla Die). Nella buona e nella cattiva sorte, uscito nel 2020, è il suo quinto romanzo.

Tuttavia, ai microfoni del quotidiano Libero, Marina ha svelato che non è sempre facilissimo coniugare la sua carriera letteraria con il suo ruolo di madre di Chiara Ferragni.

Marina Di Guardo: “Essere madre di Chiara per certi versi mi danneggia”

Praticamente, si tratta di un’arma a doppio taglio: “Credo che mi aiuti per la visibilità, ma mi danneggia per la credibilità che posso avere in certi ambienti dove pensano: ‘Ah, la madre della Ferragni pubblica libri: chissà chi glieli scrive‘”.

In effetti, visti tanti precedenti celebri, il rischio di non essere presi sul serio c’è. Ma guardando alle classifiche e al successo (anche di critica) che i libri di Marina Di Guardo ottengono, c’è poco da polemizzare.

Photo Credits: Kikapress