Chiara Ferragni, le foto della casa nuova in costruzione: è davvero immensa

Spuntano sul web le foto della nuova casa di Chiara Ferragni e Fedez, attualmente in costruzione: ecco dove andranno a vivere

Qualche mese fa, Chiara Ferragni ha rivelato al popolo dei social di aver comprato casa, ma nel frattempo sul web sono venute fuori le foto del nuovo appartamento, attualmente in costruzione. A stupire tutti sono le dimensioni della casa da sogno dove la nota influencer andrà a vivere insieme a Fedez, Leone e Vittoria!

Chiara Ferragni andrà a vivere presto in una nuova casa, la prima che ha comprato a Milano insieme a Fedez: sul web sono spuntate le prime immagini dell’appartamento in costruzione. Photo Credits: Shutterstock

I Ferragnez si trasferiranno in una nuova casa

Andiamo con ordine. Attualmente, i Ferragnez vivono a City Life, uno dei quartieri più esclusivi di Milano. Qualche tempo fa, però, la regina delle influencer aveva annunciato la volontà di trasferirsi altrove, in un appartamento di proprietà.

“Io e Fede abbiamo comprato la nostra prima casa insieme a Milano – aveva annunciato su Instagram – Nella casa in cui viviamo adesso stiamo bene, ma siamo in affitto. Finalmente abbiamo trovato la casa dei nostri sogni, la stiamo costruendo, stiamo pianificando tutto. Sono super contenta perché adoro l’arredamento, adoro l’idea di creare qualcosa che sia totalmente nostro, sono super felice”.

Chiara Ferragni: spuntano le foto della nuova casa in costruzione

Il nuovo appartamento è ancora in fase di costruzione e dovrebbe essere pronto per il 2022. Proprio ieri, però, Chiara Ferragni ha mostrato le foto della nuova casa, mostrando l’avanzare dei lavori e scrivendo: “la nostra nuova casa sarà stupefacente”.

Anche il team di architetti che ha mostrato i lavori di building del nuovo appartamento è intervenuto sul web, mostrando quanto grande sarà l’intera costruzione.

“Abbiamo mantenuto il segreto per un anno – hanno scritto nelle loro Instagram Stories – Per la prima volta oggi abbiamo avuto la possibilità di vedere in anteprima la futura casa che abbiamo interamente disegnato per i nostri cari Chiara Ferragni e Fedez. È un onore lavorare per voi, ragazzi”.

Photo Credits: Shutterstock