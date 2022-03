Chiara Ferragni non pubblica stories su Instagram: i fan preoccupati. Cosa è successo?

Chiara è assente da Instagram da quasi un giorno. Cosa è successo?

Da Twitter a Instagram, alcuni fan hanno mostrato preoccupazione per Chiara Ferragni, l’influencer infatti non pubblicherebbe storie su Instagram da quasi un giorno.

Le ultime tracce di Chiara sono una storia in cui sorridente annuncia “qualcosa di speciale” per i suoi fan e poi il nulla. La preoccupazione dei fan sale perché non è da Chiara sparire per così tante ore dai social network. Figuriamoci per un giorno intero.

L’assenza di Chiara da Instagram

L’imprenditrice digitale starà preparando davvero una sorpresa per i suoi fan oppure è successo qualcosa? Mentre il popolo del web attende di sapere, c’è chi ironizza su questa assenza temporanea e si chiede quando potranno rivedere Leone e Vittoria e le loro facce buffe sui social.

Intanto si avvicina anche la data per il trasloco della famiglia Ferragnez, che ha comprato casa: la costruzione della dimora da sogno è quasi ultimata. Non sarà mica che Chiara sarà occupata a chiudere gli scatoloni del trasloco?

Foto: Kikapress