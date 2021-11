Chiara Ferragni a Bari, assembramenti di ragazzine e genitori anche senza mascherine: cosa si rischia?

Polemiche per il bagno di folla di Chiara Ferragni a Bari, dove pur di vederla i fan hanno creato degli spaventosi assembramenti.

Chiara Ferragni, nel pomeriggio del 17 novembre, è stata ospitata a Bari per un evento promozionale, riuscendo a muovere una folla quasi oceanica: tra assembramenti e persone che non indossavano le mascherine, però, la polemica è bella che servita. Ma cosa sarà mai successo nel capoluogo pugliese?

LEGGI ANCHE:– Chiara Ferragni imbarazzata firma gli slip di una fan: ‘se vuoi farti notare da lei…’. Ecco il momento

Scatta la polemica su Chiara Ferragni per la folla che l’ha accolta a Bari, creando assembramenti e presentandosi senza mascherina. Photo Credits: Shutterstock

Chiara Ferragni a Bari: l’assembramento che l’ha accolta

Andiamo con ordine. Chiara Ferragni si è recata a Bari per incontrare 60 fan all’interno di uno store che vende i suoi prodotti di make-up. Un numero limitato di persone che hanno vinto un concorso per poter accedere all’evento. Fin qui tutto regolare, se non fosse per quello che è successo fuori dal negozio.

Una calca – quantificata dal canale tv locale Antenna Sud in circa 600 persone – ha atteso la divina influencer fuori dal negozio, scatenando uno degli assembramenti più grossi dell’ultimo periodo, con le persone presenti che spesso non indossavano né mascherine né altri dispositivi di protezione.

Le polemiche sulla Ferragni e quello che è accaduto nel capoluogo pugliese

Non è la prima volta, sia chiaro, che Chiara Ferragni muove le folle con la sua sola presenza (vi ricordate gli assembramenti di un paio di mesi fa, in occasione della Fashion Week a Milano?), ma a far notizia è la mancanza di sensibilità da parte dei suoi fan in un momento tanto delicato per la situazione contagi, che stanno risalendo in tutta Italia.

La folla, in ogni caso, è stata notata ovunque. Bastava anche guardare le sole storie della Ferragni per rendersene conto. Qualcuno, però, si è focalizzato anche su di lei, accusandola di non indossare la mascherina perché altrimenti non avrebbe potuto promuovere il suo rossetto.

Photo Credits: Shutterstock