Fedez critica gli assembramenti di Giuseppe Conte, ma il web nota quelli per Chiara Ferragni

Fedez ha criticato Giuseppe Conte per gli assembramenti ai comizi politici, ma il web ha notato la folla che si è radunata alla Fashion Week per Chiara Ferragni…

Sta facendo molto rumore il botta e risposta tra Fedez e Giuseppe Conte sugli assembramenti ai comizi politici, ma sui social moltissimi stanno criticando il rapper per una vicenda simile che ha riguardato Chiara Ferragni durante la Fashion Week di Milano.

LEGGI ANCHE:– ‘Sono sconcertato’, Al Bano Carrisi su Fedez: cosa ha dichiarato sul marito di Chiara Ferragni

Fedez critica Giuseppe Conte per gli assembramenti ai comizi, ma il web fa notare alla gente la folla che si è radunata alla Fashion Week di Milano per guardare Chiara Ferragni. Photo Credits: Kikapress

Assembramenti ai comizi: Fedez critica Conte

Andiamo con ordine. Tutto è cominciato quando Fedez se l’è presa con la folla che si era riunita per un comizio di Giuseppe Conte: “Mi continuo a domandare perché solo in Italia non si fa letteralmente nulla per introdurre norme e progettualità per far ripartire il mondo dello spettacolo con gli strumenti che oggi sono a disposizione e potrebbero garantire la sicurezza di tutti. E se da una parte il ministero dei beni culturali e il governo non fanno nulla, dall’altra veniamo deliziati da queste immagini festose che rappresentano un vero e proprio schiaffo in faccia per intere famiglie che per voi evidentemente sono inesistenti. C’è un intero settore in ginocchio da due anni, dimenticato da tutti. Fate ca..re”.

Le sue parole hanno tuttavia provocato subito la risposta dell’ex premier: “Mi rivolgo a te e agli artisti che come te stanno lamentando le attuali restrizioni per cultura e spettacolo, mentre gli incontri politici avvengono con piazze gremite di gente. Non va bene. Infatti sono 4-5 giorni che lo sto dicendo nei punti stampa. Dobbiamo ripartire tutti insieme, non con la capienza all’80% ma al 100%. Ripartire forte e tutti insieme”.

Fedez criticato sul web per gli assembramenti alla Fashion Week per Chiara Ferragni

Tuttavia, dopo questo botta e risposta tra Fedez e Giuseppe Conte, sul web si è scatenato l’impossibile per via di un altro assembramento, quello che ha visto protagonista Chiara Ferragni alla Fashion Week di Milano.

In molti hanno dato al rapper dell’ipocrita per aver criticato le folle che avevano affollato le piazze del leader del Movimento 5 Stelle, senza fare alcun cenno a quelle che si erano radunate per vedere sua moglie.

Fedez dirà qualcosa anche sugli assembramenti della Fashion Week? Conoscendolo… possiamo pensare che in qualche modo commenterà!

Photo Credits: Kikapress