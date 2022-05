Che tempo che fa, ‘suc* suc*… mi sono confuso, scusatemi’: la gaffe di Cristiano Malgioglio fa scoppiare le risate in studio 

Cristiano Malgioglio dallo studio di Che Tempo Che fa lancia la sua hit per l'estate ma la gaffe sul titolo è esilarante

Durante l’ultima puntata prima della pausa estiva di Che Tempo Che Fa, Cristiano Malgioglio ha regalato diversi momenti esilaranti agli spettatori.

LEGGI ANCHE: — Che tempo che fa, Fabio Fazio con gli occhi lucidi: il ricordo a fine puntata su Raffaella Carrà

Prima l’artista ha raccontato come si è dovuto scusare con la cantante Chanel Terrero che ha partecipato all’Eurovision Song Contest: i commenti taglienti di Cristiano sono arrivati fino in Spagna e Malgioglio non ha potuto fare finta di niente.

Poi Cristiano ha lanciato la sua nuova hit per l’estate, rendendosi protagonista di una gaffe senza precedenti: “Quest’anno voglio vincere la power hit, il successo dell’estate, con questo brano che si chiama Suc* suc*”.

Dopo una lunga pausa e le risate dello studio, dove non si sono fatte attendere le battute degli altri ospiti, Cristiano ha spiegato di essersi confuso: “No mi sono sbagliato, scusate! È suco suco! È un frullato di frutta!”.

Troppo tardi, i social si sono riempiti di commenti a riguardo e la canzone di Cristiano rischia di diventare un tormentone estivo anche solo per il titolo.

“Ok, Elodie annuncia Tribale, ma il vero scoop è stato Malgioglio che annuncia “SUCO SUCO”” ha twittato un utente, “Non Malgioglio che sbaglia pure il titolo del suo brano” ha scritto un altro.

Foto: Kikapress