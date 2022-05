Che tempo che fa, Fabio Fazio con gli occhi lucidi: il ricordo a fine puntata su Raffaella Carrà 

Fabio Fazio saluta il pubblico di Che Tempo Che Fa per la pausa estiva e lo fa con un ricordo speciale e commovente

L’ultima puntata della stagione corrente di Che Tempo Che fa ha regalato agli spettatori un momento molto commovente, in ricordo dell’immensa Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio 2021.

Fabio Fazio è da sempre legato a Raffaella, a cui il suo debutto in casa Rai è strettamente legato. Durante le battute finali di Che Tempo Che Fa prima della pausa estiva, il conduttore l’ha voluta ricordare, a quasi un anno dalla sua morte.

“Ho lasciato in fondo e per ultimo Raffaella perché è trascorso quasi un anno, ci manca molto, con lei ho iniziato la mia carriera, e allora approfittando di Forte Forte Forte a Raffaella glie la volevo proprio dedicare, voglio ringraziare tutta la Rai e soprattutto il pubblico per l’affetto e la stima che ci regala da tanti anni”. ha spiegato Fazio, con la voce quasi rotta.

Alle spalle di Fabio (visibilmente commosso) e degli ospiti in studio è apparso un grande ritratto di Raffaella Carrà, e la trasmissione si è conclusa tra gli applausi.

“Semplice e allo stesso tempo vero e sincero l’omaggio per Raffaella Carrà. Era davvero un’artista che avrebbe potuto fare ancora tantissimo per la tv italiana” ha scritto un utente su Twitter.

“Gli occhi lucidi di Fabio quando parla di Raffaella Carrà…” ha notato un altro utente.

“Questo è ricordare una persona! Ed è la prima volta, purtroppo, he lo vedo fatto come Raffaella Carrà merita. Gli occhi e la voce di Fabio dicono tutto” ha scritto un altro spettatore.

