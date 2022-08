Carta Bianca, ‘Ha bevuto stasera?’: è accaduto in diretta tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer 

Bianca Berlinguer e Mauro Corona sono stati protagonisti dell'ennesimo botta e risposta, commentato dagli utenti sui social

Durante la trasmissione “Carta Bianca” è andato in onda l’ennesimo siparietto, che ha avuto come protagonisti Mauro Corona in collegamento e Bianca Berlinguer in diretta nello studio Rai.

Il programma, che affronta temi legati all’attualità e alla politica, ha aperto il dibattito come di consueto collegandosi con Mauro Corona, che ha espresso il suo parare su Flavio Briatore e sulle recenti polemiche scatenate sui social, causate a suo dire dall’invidia delle persone.

Corona ha spiegato di subire anche lui in un certo modo l’invidia e la ferocia sui social, a causa del suo essere diventato un “vippino”, grazie anche alle discussioni sostenute di volta in volta con Bianca Berlinguer.

In poco tempo, è arrivata il botta e risposta tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer, notata e commentata anche sui social.

“Mauro Corona ha appena chiesto alla Berlinguer se ha bevuto. Vette altissime” ha twittato un utente. “Ha bevuto stasera Bianchina? No ha bevuto lei” ha riportato un altro utente su Twitter. “Io li vedo bene insieme a ‘sti due” ha ironizzato qualcun altro.

“Chi ha bevuto più di chi?” ha chiesto un altro spettatore, “Sono capitata su Carta Bianca mentre c’è quel montanaro che si tira in continuazione i peli della barbara mentre chiama la Berlingues “Bianchina”, le chiede se ha bevuto, prosegue con la separazione Totti-Blasi… Proprio non mi piace. Ciao…” ha scritto un altro spettatore.

Foto: Kikapress