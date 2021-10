Carolina Marconi, il tumore e il segno della cicatrice al seno: il forte e toccante post su Instagram

Carolina Marconi mostra sui social un’immagine forte della cicatrice al seno per fare un appello alla prevenzione nella sua lotta contro il tumore.

Carolina Marconi sta continuando incessantemente la sua battaglia contro un tumore al seno e, per affrontare l’argomento durante il mese rosa della prevenzione, ha deciso di di mostrare ai follower un’immagine della sua cicatrice.

Carolina Marconi mostra sui social un'immagine della cicatrice rimastale sul seno nella sua lotta contro il tumore per fare un appello alla prevenzione.

Carolina Marconi mostra la cicatrice al seno per la lotta al tumore

Andiamo con ordine. Siccome il mese di ottobre è dedicato alla prevenzione del tumore al seno, Carolina Marconi ha deciso di fare un ulteriore passo per favorire l’informazione sulla questione, mostrando sui social un’immagine decisamente forte ma che permette di intensificare il suo appello: quella della sua cicatrice.

“Mancava solo la mammografia per sottopormi ad una gravidanza assistita – ha raccontato – tutte le mie analisi erano perfette.. ero felicissima ricordo anche quel giorno come ero vestita.. un vestitino nero con i fiorellini ed un capottino rosa.. doveva essere il giorno più bello dalla mia vita perché mancava solo quel benedetto esame e magari ora avevo una vita dentro di me… invece è stato il giorno più brutto perché in un attimo la mia vita è crollata di botto”.

“Forza e coraggio, potete fare la differenza”: l’appello di Carolina

Qualche mese fa, infatti, le fu diagnosticato il cancro. Ma la showgirl venezuelana, nella sua battaglia, non si è mai fermata. Anzi ha deciso di documentare tutto sui social, volta per volta, giorno per giorno.

“’Carolina hai un tumore’.. ero a pezzi, arrabbiata con me stessa e mi dicevo: ‘perché ho fatto passare 4 anni cavolo??’ Un po’ anche per paura del COVID mi rifiutavo ad andare negli ospedali… non ho fatto prevenzione e magari tutto questo non capitava… invece sto affrontando la mia battaglia più grande (sempre a testa alta)”.

L’appello di Carolina Marconi, però, è forte e diretto: “ma voi potete fare la differenza… potete evitare tutto questo… oggi inizia il mese rosa per la prevenzione del tumore al seno. Non rimandate al domani.. siate coraggiose e fatevi controllare… tutto si supera, non abbiate paura. Invito a tutte a fare prevenzione … (io sono stata comunque fortunata perché questo controllo mi ha salvato la vita dico sempre ‘Mio Figlio prima di nascere mi ha salvata’. Forza e coraggio, non sarete mai sole… la vostra Pelatina è sempre con voi… aggiornatemi… vi voglio bene”.

