Shannen Doherty oggi, il drammatico annuncio di Brenda: ‘il cancro è al quarto stadio’. Come sta oggi l’attrice e come si mostra sui social

Shannen Doherty, la Brenda di Beverly Hills, ha parlato in un'intervista, rivelando che oggi il suo cancro è al quarto stadio con metastasi

Qualche anno fa Shannen Doherty, quella che tutti certamente ricordano come la Brenda Walsh di Beverly Hills 90210, ha postato alcune foto social in cui si rasava i capelli a zero dopo la mastectomia e prima di affrontare la chemioterapia: ma come sta oggi nella dura e incessante battaglia contro il cancro?

L’attrice ha scoperto nel 2015 di avere un cancro al seno e, da allora, ha deciso di rendere partecipi le persone sia sui social, sia in Tv, della sua lotta contro la malattia per dare coraggio a tante donne che, come lei, stanno affrontando momenti difficili.

Shannen Doherty oggi: come si mostra sui social

In una nuova intervista rilasciata a Variety, Shannen Doherty ha rivelato che oggi il cancro è al quarto stadio con metastasi, ma nonostante tutto sta cercando di vivere al massimo.

“La malattia è arrivata al quarto stadio con metastasi. Il cancro, in questo caso, può essere trattato ma non curato. Sto prendendo tutta l’energia possibile per darla a me stessa. Il miglior esempio che io possa dare alle altre persone che lottano contro il cancro, ma anche al mondo esterno in generale, è mostrare loro che un paziente in cura per il cancro, può anche lavorare. Per quanto mi riguarda, sto cercando di vivere la miglior vita possibile ed essere il miglior esempio possibile in questo momento. Avere un cancro a questo stadio non deve fermarmi. Non significa non poter lavorare. Continuo a vivere e a fare quello che amo”.

fonte: Instagram

L’attrice sempre al fianco della prevenzione

Tra le battaglie di Shannen Doherty c’è principalmente quella della prevenzione infatti, secondo quanto da lei dichiarato mesi fa, avrebbe scoperto troppo tardi di essere malata. La causa sarebbe stata il mancato pagamento della copertura, secondo le leggi sanitarie in vigore in America, da parte della sua agente il che le avrebbe impedito di fare le visite di routine.

Al momento l’attrice continua a lavorare dietro alla macchina da presa, occupandosi di fotografia e regia: “Sono una nerd totale quando si tratta di fotocamere, obiettivi e illuminazione. Quando sono alla regia, sono così felice“.

“Cosa cambia adesso questa mia condizione? Penso di avere una saggezza, una vulnerabilità, e una comprensione della vita più profonda di quanto non abbia mai avuto”, ha dichiarato Shannen Doherty senza riuscire a trattenere le lacrime.

