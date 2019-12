Capodanno di Totti, Wanda Nara, Ezio Greggio e Favino nel resort dei Vip: il costo per una notte è davvero alto

In attesa dell’arrivo del 2020, sui social network stanno spuntando tantissime immagini di diversi vip che hanno scelto di trascorrere la notte dell’ultimo dell’anno in una location esclusiva, che consiste in un esotico resort delle Maldive: ma qual è il costo del capodanno di Francesco Totti e Ilary Blasi, Pierfrancesco Favino, Ezio Greggio e Wanda Nara?

Capodanno alle Maldive per tanti VIP: ecco dove sono

Andiamo con ordine. Tutti i VIP su elencati hanno scelto di volare alle Maldive per trascorrere lì il capodanno in un resort di lusso a cinque stelle, il Baglioni Resort, dove si stanno godendo il sole, il mare e la bella vita in attesa che arrivi il 2020 senza dar troppo peso al prezzo.

Proprio così. E per accorgersene basta sfogliare un po’ le pagine virtuali di Instagram. Francesco Totti e Ilary Blasi, ad esempio, hanno scelto di passare ancora una volta l’ultimo dell’anno sulle spiagge dell’Oceano Indiano, dove erano già stati esattamente 365 giorni fa, per celebrare l’arrivo del 2019.

A far loro compagnia ci sono anche Ezio Greggio e la sua compagna, la showgirl ed influencer Romina Pierdomenico.

Wanda Nara alle Maldive fa impazzire i fan mettendo in mostra il lato B

Ma anche altri due personaggi molto famosi nel mondo del calcio, il bomber del Paris Saint-Germain ed ex capitano dell’Inter Mauro Icardi insieme alla moglie Wanda Nara. Lei, tanto per cambiare, non manca di far impazzire i suoi fan con inquadrature hot che ne mettono in risalto il lato b da urlo!

Chiude la lista Pierfrancesco Favino, che sull’Atollo Dhaalu ha trascorso anche il Natale insieme alla famiglia…

Ecco il costo della notte di capodanno nel resort dei VIP

Che dire? Davvero un bel gruppetto di Vip… Ma qual è il costo di un capodanno da sogno nel resort dei vip?

Molto semplice! Stando alle tariffe di Booking.com, una notte al Baglioni Resort costa ben 2.905 euro per una coppia. Se agli adulti aggiungiamo anche due bambini, il prezzo sale a 3.233 euro… Non proprio cifre per tutte le tasche!

Foto: Kikapress