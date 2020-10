Can Yaman e Federico Fashion Style nello stesso ristorante a Milano: che ci facevano insieme? Il video su Instagram fa impazzire i fan

Che ci fanno insieme l’attore di fiction più amato del momento e l’hair stylist più famoso d’Italia a cena insieme? Can Yaman e Federico Fashion Style hanno partecipato alla stessa cena a Milano e il video di loro due insieme ha mandato in visibilio i fan. Un’accoppiata insolita, che non tutti si aspettavano, e che ha destato la curiosità di tantissimi utenti.

Can Yaman e Federico Fashion Style a cena insieme a Milano

Nele IG Stories, Federico aveva annunciato di essere in treno verso Milano, dove tra pochi giorni inaugurerà un suo nuovo salone. Mentre era in viaggio aveva già stuzzicato i follower, preparandoli all’evento della serata. Il parrucchiere delle Vip aveva infatti anticipato che poco dopo avrebbe avuto una cena importante alla quale avrebbe partecipato un personaggio famoso. Così Federico Fashion Style ha chiesto ai fan se secondo loro l’ospite misterioso fosse Can Yaman o Rudi Zerbi.

Poco più tardi, è ricomparso nelle sue storie con un altro video nel quale si è mostrato con il commensale a sorpresa. Accanto a lui era seduto proprio l’attore turco, protagonista di tante serie tv di successo e idolo di milioni di donne.

Perché erano insieme?

“Lo so che mi state invidiando, ma lo faccio per voi. Ecco chi c’è vicino a me” esordisce l’hair stylist. Poi l’obiettivo dello smartphone inquadra Can che in perfetto italiano saluta le fan e manda loro un bacio. Poi Federico scherza: “Chi è il più bello dei due, io?”. Yaman sta al gioco e gli risponde: “Certo che sei tu!”.

Ma come fanno a conoscersi i due? Semplice: come rivelato nella storia successiva, entrambi hanno lo stesso agente, dunque sono seguiti dalla stessa agenzia di spettacolo. Una coincidenza che ha permesso loro di incontrarsi e fare amicizia, regalandoci anche questo divertente siparietto social.