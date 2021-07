Belen Rodriguez svela quanti kg ha preso durante la gravidanza: quanto è ingrassata nei 9 mesi e come si mostra a poche ore dal parto

Belen Rodriguez è diventata mamma per la seconda volta: Luna Marì è arrivata nella notte del 12 luglio, poco dopo la vittoria dell’Italia a Euro 2020 e Belen si mostra su Instagram in splendida forma.

A qualche ora dalla nascita della bambina, Belen ha pubblicato su Instagram una serie di foto di Luna Marì, aggiornando tutti i suoi fan sulla venuta al mondo della figlia.

“Luna Marì 12/07/2021 2,9 kg nata alle 12.47 am parto naturale. Grazie a tutti per gli auguri! Siamo di una Felicita indescrivibile“, ha scritto la showgirl argentina sui social.

Già nei giorni precedenti alla gravidanza showgirl ha pubblicato un selfie dove appare bellissima e i fan l’hanno riempita di complimenti.

A chi le ha scritto “sei arrivata a fine gravidanza e non ti sei sciupata per niente!” Belen ha risposto “perché mangio!”, sottolineando le sue abitudini sane tra cibo e sport, che non ha perso nemmeno in questi mesi.

A chi invece le aveva chiesto quando sarebbe arrivata esattamente la bimba, Belen aveva fatto sapere che “la aspetto da un momento all’altro”.

A proposito del nome della bambina, il nome ‘Luna Marì’ era emerso dalla targa della culla postata sui social da Antonino Spinalbese. Il nome Marì, senza e finale, è una variante meno conosciuta del nome Maria.