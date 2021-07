Belen Rodriguez, la reazione di Stefano De Martino e Fabrizio Corona alla nascita di Luna Marì

Per la nascita di Luna Marì, Belen Rodriguez ha ricevuto anche gli auguri di due suoi ex storici: Stefano De Martino e Fabrizio Corona.

Per la nascita di Luna Marì, secondogenita di Belen Rodriguez, l’intero mondo dello spettacolo si è mobilitato per mandare le congratulazioni alla showgirl argentina e al compagno Antonino Spinalbese: tra gli auguri, però, sono spuntati anche quelli dei suoi ex storici Stefano De Martino e Fabrizio Corona.

Stefano De Martino e Fabrizio Corona hanno inviato pubblicamente le loro congratulazioni per la nascita di Luna Marì, figlia della loro storica ex fidanzata, Belen Rodriguez. Photo Credits: Kikapress

Belen Rodriguez riceve gli auguri di Stefano De Martino e Fabrizio Corona per la nascita di Luna Marì

Andiamo con ordine. Belen ha pubblicato su Instagram un post di foto e video nel quale mostra Luna Marì a poche ore dal parto, inserendo anche alcune informazioni sulla bambina. “2,9 kg, nata alle 12.47 am, parto naturale. Grazie a tutti per gli auguri! Siamo di una felicità indescrivibile”, ha scritto la showgirl.

Fonte Post: Instagram

Il like dell’ex ballerino di Amici al post di Belen

Il suo post, in poche ore, ha ottenuto quasi 1 milione di like. Tra questi è spuntato anche quello di Stefano De Martino, ex storico di Belen e padre di Santiago, primo figlio della Rodriguez, nato nel 2013.

Il ballerino e conduttore televisivo non ha scritto messaggi pubblici ma si è ‘limitato’ a lasciare un like alla foto della bambina.

Fonte Screen: Instagram

Il messaggio di Corona per Luna Marì

Ben più caloroso è stato il messaggio di Fabrizio Corona, che ha pubblicato sui social una storia dedicata a Belen Rodriguez e alla neonata figlia.

“Auguri gorda, benvenuta Luna”, sono state le parole dell’ex re dei paparazzi per celebrare la nascita della piccola.

Photo Credits: Kikapress