Belen Rodriguez mostra il pancione: la dedica a Santiago poco prima della nascita di Luna Mari

Belen Rodriguez è sempre più vicina al parto che la renderà mamma per la seconda volta. La piccola Luna Mari sta per arrivare

Belen Rodriguez è sempre più vicina al parto che la renderà mamma per la seconda volta. La piccola Luna Mari (e non Luna Marie) sta per arrivare.

LEGGI ANCHE: — Belen Rodriguez svela quanti kg ha preso durante la gravidanza: quanto è ingrassata nei 9 mesi

Anche se molto meno rispetto a qualche mese fa, Belen sta pubblicando delle foto sui social. Questa volta la foto è una dedica speciale a Santiago, il suo primogenito.

Nella foto pubblicata dalla Rodriguez si vede Santiago, ormai grande, accarezzare il pancione della mamma. “Tu sarai sempre il mio principe” ha scritto Belen rivolgendosi a suo figlio.