Belen continua la sua mini vacanza di lavoro alle Maldive e intanto svela qualche dettaglio sulla gravidanza: quanto è ingrassata

Le Maldive, la gravidanza e la vicinanza di Antonino Spinalbese stanno facendo davvero bene a Belen Rodriguez, che su Instagram appare raggiante, in forma e in armonia con se stessa tanto da pubblicare scatti del suo pancione e mostrarsi in bikini senza alcuna paura.

Belen, come procede la gravidanza? Ecco quanti kg ha preso

La showgirl argentina ha fatto sapere di essere giunta alla 25° settimana di gestazione: il terzo trimestre della gravidanza non è ancora arrivato, e sarà il momento più difficile, mentre queste settimane – a detta delle donne che hanno vissuto l’esperienza della maternità e degli esperti – sono le migliori per una futura mamma.

Le nausee sono passate e la piccolina che Belu porta in grembo scalcia e si fa sentire mentre la Rodriguez coglie l’occasione per rilassarsi col compagno in mezzo all’Oceano Indiano.

In uno degli ultimi post su Instagram l’argentina ha aggiornato i fan sullo stato della sua dolce attesa svelando quanti kg ha preso finora:

“Ne ho presi 6 al momento, ma gli ultimi sono i peggiori… Pazienza” ha esclamato la bellissima 37enne.

Invidia tra le seguaci che hanno raccontato esperienze molto diverse dalla sua, confessando di aver messo su molto più peso rispetto alla showgirl.

Il ‘Pazienza’ di Belen è dettato anche dalla consapevolezza che, quando fu di Santiago, la Rodriguez perse 10 kg in un mese dopo aver partorito, grazie alle amorevoli cure della madre Veronica, del suo bollito, di tanta frutta e verdura e di un po’ di esercizio.

Siamo sicuri che anche dopo aver dato alla luce Luna Marie, Belu tornerà al suo peso-forma in men che non si dica.

Foto: Kikapress