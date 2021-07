Belen Rodriguez, ‘non sono stata bene, ho subito tre flebo’: malore a Tu si que vales. Come sta ora la showgirl

Per Belen Rodriguez, le riprese di Tu sì que vales non sono certo cominciate nel modo migliore: la showgirl argentina è stata colpita da un malore. Ecco come sta ora.

Malore per Belen Rodriguez durante le registrazioni della nuova edizione di Tu sì que vales, il talent show di Mediaset a cui partecipa sin dalla sua prima edizione. Ma quali sono le condizioni di salute della showgirl argentina?

Belen Rodriguez ha accusato un malore durante le prime registrazioni della nuova edizione di Tu sì que vales, al punto da dover andare in ospedale. Preoccupazione in rete per le sue condizioni di salute. Photo Credits: Kikapress

Belen Rodriguez ha accusato un malore durante le registrazioni di Tu sì que vales

Andiamo con ordine. Sono appena cominciate le registrazioni della nuova edizione di Tu sì que vales, il talent show di Mediaset. Confermata la presenza nel cast di Belen Rodriguez, che sin dal 2014 è sempre stata alla conduzione del programma.

Tuttavia, per la showgirl argentina le riprese non sono certo cominciate nel modo migliore. Belen Rodriguez è stata infatti colpita da un malore che l’ha costretta ad andare in ospedale.

Come sta ora Belen: il racconto della showgirl argentina

Niente di particolarmente grave, a quanto pare, tanto che dopo il malore la stessa Belen Rodriguez ha raccontato sui social quelle che sono le sue condizioni di salute.

“Io sono appena tornata in hotel – ha detto in una Stories – non sono stata bene, ho subito tre flebo perché ero disidratata. Ci ho provato ma non sono riuscita a registrare. Domani speriamo di riuscire a fare Tu sì que vales”.

Ma la Rodriguez ha anche la soluzione per star meglio, ovvero sua figlia Luna Marì. “Intanto guardo la mia cucciola, e tutto mi passa”, ha detto alla fine delle sue stories, facendo capire che il peggio sembra davvero passato.

Photo Credits: Kikapress