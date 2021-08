Belen Rodriguez, la richiesta di Antonino dopo il parto: ‘Tutti i giorni le chiedo di…’

Antonino Spinalbese ha rivelato ai microfoni di Chi di fare tutti i giorni una certa richiesta alla compagna, Belen Rodriguez. Ecco quale.

Dopo la nascita di Luna Marì, tra Belen Rodriguez e il suo compagno Antonino Spinalbese va tutto alla grande, tanto che lui ha ammesso di fare tutti i giorni una certa richiesta alla showgirl argentina. In cosa consisterà mai? Cos’è che l’ex hair stylist le chiede tutti i giorni?

Tra Belen Rodriguez e il suo compagno Antonino Spinalbese va tutto alla grande, tant'è vero che lui ha ammesso di farle ogni giorno una certa richiesta.

La richiesta che Antonino Spinalbese fa tutti i giorni a Belen Rodriguez

Andiamo con ordine. Lo scorso 12 luglio, Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno avuto la loro Luna Marì, che ha reso la loro storia d’amore ancora più forte, tanto è vero che l’ex hair stylist ha rivelato ai microfoni di Chi di fare tutti i giorni una certa richiesta alla compagna.

“Io chiedo a Belen di sposarmi tutti i giorni – ha confessato Spinalbese al noto settimanale – tranne quando litighiamo, lì chiedo il divorzio. Dal 4 agosto dell’anno scorso, penso di averglielo chiesto tutti i giorni, 365 volte, mi devo muovere”.

La showgirl argentina verso un nuovo matrimonio?

Ma allora succederà? Dopo questa richiesta Belen Rodriguez e il suo bell’Antonino convoleranno a nozze? Non sappiamo quando la cosa potrà accadere, né se la showgirl argentina abbia già ottenuto il divorzio da Stefano De Martino… quel che è certo è che la proposta c’è… Ora non dobbiamo far altro che attendere!

