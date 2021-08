Francesco Facchinetti, bimbi a scuola ad Agosto nel college europeo più esclusivo: quanto costa un solo giorno di lezione

I figli di Francesco Facchinetti vanno a scuola ad agosto in un esclusivo college svizzero. Il costo della retta è da capogiro: ecco quanto costa un solo giorno di lezione.

Sta facendo parecchio rumore il fatto che i bimbi di Francesco Facchinetti, Leone e Lavinia Angelica Catherine, ad agosto stiano andando a scuola in un esclusivo college svizzero. Si tratta di un istituto davvero elitario, al quale ovviamente non tutti possono accedere. Vi state chiedendo quanto costi un solo giorno di lezione? Andiamo a scoprirlo insieme!

I figli di Francesco Facchinetti e la scuola estiva in Svizzera

Andiamo con ordine. Francesco Facchinetti ha due figli: Leone (di 7 anni) e Lavinia Angelica Catherine (di 5 anni). I due bambini sono stati mandati a scuola anche in estate, all’American School in Switzerland (alla quale ci si può riferire con l’acronimo TASIS), il più antico collegio americano in Europa.

La TASIS offre un programma di studi internazionale, in una maestosa magione del XVII secolo che ospita i dormitori, le aule, il refettorio e gli uffici amministrativi della scuola. Il campus comprende inoltre impianti sportivi, una biblioteca immensa, un centro artistico e un complesso teatrale.

Quanto costa la retta del prestigioso campus svizzero

Nella sessione estiva è possibile frequentare un programma alquanto esclusivo per una settimana di studi. Il prezzo è di 6.500 euro (7mila franchi svizzeri), ma si può scegliere anche di partecipare per singoli giorni. Un solo giorno di lezioni costa quasi 4mila euro (4.2000 franchi svizzeri)!

Per i bambini dai 4 ai 6 anni, ovvero per i programmi scelti da Francesco Facchinetti per Lavinia Angelica Catherine, il programma settimanale ha invece un costo di 2.700 euro (2.900 franchi svizzeri) per il programma ‘standard’ fino alle 15.00. Il costo sale a 3.500 euro (3.600 franchi svizzeri) per il programma esteso fino alle ore 18.00.

Photo Credits: Kikapress