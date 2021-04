Belen Rodriguez è volata alle Maldive col compagno Antonino Spinalbese scatenando furenti polemiche in rete: la somiglianza con la vacanza con De Martino

Al sesto mese di gravidanza Belen Rodriguez si è concessa una fuga d’amore con Antonino Spinalbese scappando alle Maldive e facendo il pieno di mare, sole, tranquillità e coccole col suo hair stylist.

Belen alle Maldive, scoppia la polemica in rete

Su Instagram è un tripudio di foto e stories, ma gli utenti hanno storto il naso per via delle tempistiche poco azzeccate, secondo il parere di molti, vista l’emergenza sanitaria mondiale in corso. A scatenare le polemiche in rete anche un altro dettaglio: nel 2019 Belen portò nello stesso resort di lusso, il Baglioni hotel, anche Stefano De Martino, per celebrare l’amore ritrovato dopo una lunga pausa di riflessione.

Leggi anche: >> Baglioni resort alle Maldive: quanto costa una notte nel resort di lusso dei VIP

Qualcuno su Twitter ha fatto notare: “Io che guardo l’ennesima vacanza da sogno di Belen alle Maldive “suppliedby” Baglioni Resort (li ha portati tutti là, Belu porta me alla prossima ti prego) mentre qua non possiamo fare manco Napoli – Casavatore e la prendo benissimo”.

Belu con Antonino e prima con Stefano, sempre alle Maldive: il dettaglio

Io che guardo l’ennesima vacanza da sogno di Belen alle Maldive 🏝“suppliedby” Baglioni Resort (li ha portati tutti là, Belu porta me alla prossima ti prego) mentre qua non possiamo fare manco Napoli – Casavatore e la prendo benissimo pic.twitter.com/hGGgBFIDz2 — Caciottaro🚀 (@Caustica_mente) April 13, 2021

Se con Antonino Spinalbese Belen ha ricevuto commenti spiacevoli perché in Italia i movimenti sono centellinati mentre lei – come altri vip – possono permettersi di andare in un paradiso terrestre, all’epoca della vacanza con De Martino, ricevette critiche per via dei costi stellari per soggiornare presso il Baglioni Resort.

Tra “Vai a lavorare” e “Vorrei i tuoi soldi”, l’argentina si ritrovò a replicare che lavora da quando ha 16 anni. Per questa attuale vacanza alle Maldive, invece, Belu è giustificata per motivi di lavoro!

Foto: Kikapress