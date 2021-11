Chiara Ferragni, quanto costa l’albero di Natale? Non è come pensi

Chiara Ferragni ha mostrato su Instagram il suo albero di Natale che cambia le luci al battito delle mani: ecco quanto costa e quanto ha speso per gli addobbi natalizi.

Chiara Ferragni ha presentato a tutti i suoi fan il suo meraviglioso albero di Natale in un breve video diffuso su Instagram: in tanti si sono chiesti quanto possa costare un albero così bello e imponente. Curiosi anche voi? Andiamo a scoprirlo insieme!

Gli addobbi natalizi di Chiara Ferragni

Andiamo con ordine. A più di un mese da Natale, Chiara Ferragni ha già fatto il suo albero, mostrandolo orgogliosa a tutti i suoi fan in un piccolo filmato diffuso su Instagram.

Si tratta di un albero davvero grande, addobbato praticamente in ogni centimetro disponibile e che ha una bellissima particolarità: cambia i colori e la disposizione delle luci con il battito delle mani. Un dettaglio davvero simpatico che la bella Chiara ha mostrato ballando e battendo le mani al ritmo di All I Want for Christmas is You di Mariah Carey.

Ma quanto costa l’albero di Natale di Chiara Ferragni con tanto di luci smart?

Quanto costa l’albero di Natale di Chiara Ferragni?

Facciamo due conti. A curare gli addobbi natalizi di Chiara Ferragni sembra essere stato il flower and event designer Vincenzo D’Ascanio, che aveva curato anche l’allestimento dello stesso matrimonio dei Ferragnez.

Solo tra luci smart e addobbi, Chiara potrebbe aver speso circa 1500-1600 euro. Un sistema di domotica per far cambiare le luci al battito delle mani, infatti, può costare circa un centinaio di euro o poco più, mentre le tante palline, stelle, ghirlande e pupazzetti appesi all’albero fanno lievitare il prezzo.

Quanto all’abete in sé, ovviamente artificiale, possiamo stimare una spesa che va dai 650 ai 1300 euro, per un totale che va dai 2000 ai 2900 euro. Se ci pensiamo, vista l’imponenza e la magnificenza dell’albero di Natale stesso, non è poi nemmeno così tanto!

