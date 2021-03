Le dichiarazioni di Pietro Delle Piane a Live non è la D'Urso non sono passate inosservate. Anna Pettinelli gli risponde così su Instagram

Una domenica molto movimentata quella che si è svolta a Live Non è la D’Urso; tra gli ospiti Pietro Delle Piane che si è lasciato andare a rivelazioni che non sono passate inosservate. Tra lui e Antonella Elia sembra essere tornato il sereno, ma la loro relazione non convince. Sul fatto che Antonella sia molto coinvolta concordano tutti gli ospiti presenti, ma al tempo stesso la mettono in guardia.

“Non credo a questa coppia né a questo riavvicinamento, – dice Giovanni Ciacci – ma voglio fare questo appello a te: scappa a gambe elevate, questo uomo è un traditore seriale. Antonella ti meriti molto di più”.

Parlando della coppia non poteva non essere tirata in ballo la loro esperienza a Temptation Island, il programma durante il quale la coppia è giunta al capolinea. Ed è qui che Pietro Delle Piane ha fatto una dichiarazione forte che lo ha messo ancora di più in cattiva luce

“È uno show, non è la vita. Lì ho recitato un ruolo” Pietro delle piane a live non è la d’urso

Su Instagram Anna Pettinelli, concorrente come lui del programma, si schiera contro di lui affermando che erano tutti sinceri e veri e chi sostiene il contrario è un bugiardo.

“Tutti veri, senza copione come da anni è il format dei sentimenti più famoso e trasparente della nostra tv. Chi dice il contrario è un bugiardo ed è solo in cerca di giustificazioni per il suo patetico operato.”

Immediata anche la riposta della Fascino Pgt di Maria De Filippi, la casa di produzione di Temptation Island, che non condivide quanto detto dall’ex concorrente. La produzione contesta la veridicità dell’esternazione fatta che getta un ombra sull’autenticità del programma e fa sapere di aver dato mandato ai propri legali al fine di tutelare l’immagine e il buon nome della società stessa.

