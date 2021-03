#Extraliscio piccolo capolavoro oggi a #OggiEUnAltroGiorno

Suonano l'originale #LuceBiancaLuceNera con un arrangizmento impdevedibile.e per due minuti in studio è liscio, nessuno degli ospiti riesce a star fermo, neanche Emma Coriandoli collegata.

Puntata storica per il liscio.