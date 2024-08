Sarà Karol G la prossima icona di Festival per la Stagione 5 di Fortnite: tutto ciò che dovete sapere tra bundle e eventi.

Sarà Karol G la prossima icona di Festival per la Stagione 5 di Fortnite. Il sodalizio tra il mondo della musica e il celebre videogioco targato Epic Games continua quindi allargando il proprio roster: nello specifico, nel Percorso ricompense Premium del Pass Festival, è possibile ottenere sia gli strumenti che il costume di Karol G. La Stagione 5 ha inizio il 16 agosto con l’arrivo della v31.00 e terminerà il 2 novembre 2024 alle 6:00 ora italiana. Vediamo nel dettaglio cosa prevede.

Karol G MSB Fortnite

Si inizia con Karol G MSB Fortnite, un’esperienza-spettacolo giocabile in cinque parti: qui la musica la fa da padrona e i grandi successi dell’artista saranno protagonisti. Karol G MSB Fortnite prevede la raccolta di EmanciPower-Up per spazzare via l’energia negativa e diffondere vibrazioni positive in un party al neon e location familiari dell’universo di Karol G.



Karol G MSB Fortnite (realizzato da Magnopus) parte da venerdì 23 agosto alle 21:00 fino al 26 agosto 2024 alle 18:00 ora italiana. L’esperienza si trova nella schermata Scopri di Fortnite ed è possibile far gruppo con un massimo di tre altri membri. I giocatori che assisteranno a tutto lo spettacolo riceveranno il basso Quattro corde Bichota.



Dopo lo show, come da tradizione, arriva l’afterparty. Qui sarà possibile suonare canzoni di Karol G sul Palco principale o sul Palco battaglia scegliendole tra i brani in rotazione. Completando gli incarichi Karol G che inizieranno insieme allo spettacolo (23 agosto alle 21:00 ora italiana), si sbloccherà inoltre la schermata di caricamento Con amore, Karol G e una icona stendardo a tema Karol G.

Karol G e Fortnite: la scheda Pass Festival

Gli incarichi Festival della Stagione 5 si trovano nella scheda Pass Festival della Lobby dopo aver selezionato il Palco principale, il Palco Jam o il Palco battaglia. Completandoli si ottengono Punti Festival, utili ad avanzare nel Pass Festival Stagione 5, che include un Percorso ricompense gratuite e un Percorso ricompense Premium (tra i premi, la keytar Keyluxe e oggetti a tema Karol G). Il Percorso Ricompense Premium prevede proprio il costume Karol G stagione Bichota, il Microfono Bichota e la chitarra Sei corde Bichota. Infine, è possibile sbloccare Qlona di Karol G come traccia Jam verso la fine del percorso ricompense premium.

Il bundle Bonito Jams

Il bundle Bonito Jams sarà acquistabile sul negozio per l’intera durata della Stagione 5 e include le emote e le tracce Jam di Karol G (l’emote OKI DOKI, l’emote Cairo, la Traccia Jam OKI DOKI e la Traccia Jam Cairo).

Il bundle Karol G include invece il costume Carolina di Karol G in abiti rossi. Sarà sul negozio a partire dal 23 agosto alle 02:00 ora italiana, appena in tempo per MSB Fortnite. Ecco tutto quello che troverai nel bundle, disponibile fino al termine della Stagione 5: