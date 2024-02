Grazie a un successo travolgente, il concerto degli Stray Kids si terrà all’Ippodromo SNAI La Maura a Milano. Tutte le info.

Grazie a un successo travolgente dopo l’apertura delle presale, il concerto degli Stray Kids a Milano si terrà all’Ippodromo SNAI La Maura, per celebrare al meglio il loro unico concerto da headliner in Europa nel 2024.

Di conseguenza, torneranno disponibili i biglietti per ciascun settore, incluso il PIT, all’apertura della general sale prevista per lunedì 12 febbraio alle ore 11:00. È attivo il servizio di fan resale attraverso i canali ufficiali di Ticketmaster e Ticketone.

L’Ippodromo SNAI La Maura è raggiungibile facilmente con la metropolitana linea M1 fermate Uruguay, Bonola e Lampugnano, e con la linea M5 fermata San Siro Stadio. L’Ippodromo SNAI La Maura è situato in area adiacente e nelle immediate vicinanze dell’Ippodromo SNAI San Siro.

Gli Stray Kids sono stati formati dalla JYP Entertainment nel 2017 attraverso l’omonimo reality show e sono composti da otto membri: Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, HAN, Felix, Seungmin, e I.N. Nel 2018 hanno pubblicato il loro EP di debutto I am NOT posizionandosi ai vertici delle classifiche coreane e hanno scalato le classifiche di tutto il mondo nel 2020 con GO LIVE e la sua versione repack IN LIFE. Nell’agosto del 2021 hanno pubblicato il loro secondo album in studio NOEASY e – sostenuti dai singoli Thunderous, WOLFGANG e Mixtape: OH hanno nuovamente conquistato la vetta delle classifiche sudcoreane.